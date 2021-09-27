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Шойгу и Лавров отказались идти в Госдуму

Мария Иванова
58 минут назад

Министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД России Сергей Лавров не покинут свои должности ради работы в Госдуме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Шойгу и Лавров отказались идти в Госдуму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Песков подтвердил, что все лидеры избирательного списка «Единой России», кроме детского омбудсмена Анны Кузнецовой, остаются на своих местах и не идут в Госдуму.

На выборах, проходивших в России 17-19 сентября, Шойгу и Лавров были в пятерке лидеров избирательного списка «Единой России» вместе с Кузнецовой, главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко и руководителем фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой. «ЕР» одержала победу на выборах.

На прошедшей после выборов встрече Путин предложил каждому из них возглавить комиссии «ЕР»: Шойгу - комиссию по развитию Восточной Сибири, Лаврову - по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников, Шмелевой - по образованию и науке, Проценко - по здравоохранению, Кузнецовой - по защите семьи и детей.

Президент также сообщил, что Кузнецова будет напрямую координировать это направление «прямо в самой Госдуме».

Источники РБК, близкие к Кремлю, ранее рассказали, что кандидатура Кузнецовой будет предложена на пост вице-спикера.

Перед выборами Путин отмечал, что ему будет жалко отпускать в Думу Шойгу и Лаврова, но подчеркивал, что решение им предстоит принимать самим.

«Коллеги просто обратились ко мне с просьбой, чтобы они возглавили список, демонстрируя, что все, что делает партия «Единая Россия», реально воплощается в жизнь, в том числе и усилиями этих людей», - рассказывал президент.

Политика,Денис Проценко,Елена Шмелева,Анна Кузнецова,Сергей Шойгу,Сергей Лавров,Единая Россия,Госдума,МИД,РБК,
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