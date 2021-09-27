Лидеры предвыборного списка «Единой России» продолжат работу в партии

Обращаясь к первой пятерке по видеосвязи, глава государства отметил, что члены партии будут отстаивать интересы своих избирателей и работать по реализации народной программы. «Мне кажется правильным, что вы возглавите в самой "Единой России" комиссии, специально созданные партией, — отметил Путин.

Он уточнил, что уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова в партийной работе будет возглавлять комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также координировать это направление в Госдуме. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, в свою очередь, будет руководить комиссией по здравоохранению. За министром обороны Сергеем Шойгу закрепят комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири. Глава МИД Сергей Лавров возглавит комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников, а сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева — комиссию по образованию и науке.