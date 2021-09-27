Путин назвал новые должности Шойгу и Лаврова в ЕР

«Министр обороны РФ Сергей Шойгу будет руководить комиссией ЕР по развитию Восточной Сибири, министр иностранных дел Сергей Лавров — комиссией по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко — комиссией по здравоохранению, детский омбудсмен Анна Кузнецова — комиссией по защите материнства, детства и семьи, руководитель фонда „Талант и успех“ Елена Шмелева — комиссией по образованию и науке», — озвучил Путин новые должности пятерки ЕР. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24».