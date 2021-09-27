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Путин назвал новые должности Шойгу и Лаврова в «Единой России»

Ura.Ruиещё 6
58 минут назад

Первая пятерка списка «Единой России», которая вела партию на выборах в Госдуму, останутся работать в партии, возглавив комиссии ЕР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами списка партии «Единой России.

Путин назвал новые должности Шойгу и Лаврова в ЕР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Министр обороны РФ Сергей Шойгу будет руководить комиссией ЕР по развитию Восточной Сибири, министр иностранных дел Сергей Лавров — комиссией по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко — комиссией по здравоохранению, детский омбудсмен Анна Кузнецова — комиссией по защите материнства, детства и семьи, руководитель фонда „Талант и успех“ Елена Шмелева — комиссией по образованию и науке», — озвучил Путин новые должности пятерки ЕР. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24».

Ранее источник сообщил, что Кузнецова единственная из пятерки пойдет в Госдуму. Лавров, Шойгу, Проценко и Шмелева откажутся от мандатов. Другие источники заявляли, что детский омбудсмен станет вице-спикером Госдумы.

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