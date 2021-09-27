Путин сделает исключение для Эрдогана

Встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет в очном формате, хотя российский лидер пока еще проводит все остальные мероприятия по видеосвязи. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

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В беседе с журналистами представитель Кремля подтвердил, что подготовка к визиту Эрдогана, который назначен на среду, продолжается. Песков также пояснил, что проведение мероприятий с участием Путина по видеосвязи — одна из мер предосторожности.

Как уточнил Песков, лидеры двух стран намерены обсудить некоторые вопросы международного значения.

«Региональные проблемы. Я думаю, в основном, Сирия будет на повестке дня, безусловно, Афганистан, традиционный обмен мнениями по Ливии и другие вопросы международного значения», — сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина также добавил, что президенты обсудят и общие вопросы, касающиеся двусторонних отношений, в частности, и совместные проекты в сфере экономики.

«Много операторов данных отношений. Заинтересованность в этом есть у компаний двух стран. Президенты всегда это обсуждают», — пояснил пресс-секретарь.

Также Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что вместе с Эрдоганом в переговорах с Путиным в среду будет участвовать его коллега из Ирана Ибрахим Раиси.