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Путин проведёт личную встречу с Эрдоганом

RT на русском
1 час назад

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет очной, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин проведет личную встречу с Эрдоганом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Большинство, практически все встречи продолжаются в режиме видеоконференции, но, конечно, встреча с президентом Эрдоганом будет личной», — сказал он.

Песков отметил, что проведение мероприятий с участием Путина путём видеосвязи является мерой предосторожности.

Ранее президент Турции заявил, что намерен обсудить с российским лидером ситуацию в сирийской провинции Идлиб.

Политика,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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