Путин проведет личную встречу с Эрдоганом

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет очной, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Большинство, практически все встречи продолжаются в режиме видеоконференции, но, конечно, встреча с президентом Эрдоганом будет личной», — сказал он.
Песков отметил, что проведение мероприятий с участием Путина путём видеосвязи является мерой предосторожности.
Ранее президент Турции заявил, что намерен обсудить с российским лидером ситуацию в сирийской провинции Идлиб.