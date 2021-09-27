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Соратник Явлинского рассказал о его состоянии

ТК «Звезда»иещё 2
48 минут назад

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский отправился к врачу из-за проблем с сердцем. При этом речи о госпитализации, как сообщили некоторые СМИ, нет. Об этом «Звезде» рассказал член политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

Соратник Явлинского рассказал о его состоянии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У меня свои источники, по этим источникам, ничего такого серьезного нет, никакой госпитализации нет< > Мне известно, что он сейчас находится у врача. Каких-то беспокойств по поводу тяжелого состояния нет. По моей информации, он находится у врача и скоро после приема у врача выйдет на связь», - сообщил Митрохин.

Он добавил, что недомогание 69-летнего политика вызвано проблемами с сердцем.

В прошлом Явлинский перенес две операции на сердце: В 1998-м - в Германии, а в 1999-м в США. Согласно результатам выборов в 2021 году, партия «Яблоко» не прошла в Госдуму.

Политика,Сергей Митрохин,Григорий Явлинский,Партия "Яблоко",Госдума,
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