Соратник Явлинского рассказал о его состоянии

«У меня свои источники, по этим источникам, ничего такого серьезного нет, никакой госпитализации нет< > Мне известно, что он сейчас находится у врача. Каких-то беспокойств по поводу тяжелого состояния нет. По моей информации, он находится у врача и скоро после приема у врача выйдет на связь», - сообщил Митрохин.