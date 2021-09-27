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Путин и Лукашенко договорились по Украине

Ura.Ruиещё 9
45 минут назад

Россия и Белоруссия будут совместно принимать ответные действия на размещение войск НАТО на Украине. По словам главы республики Александра Лукашенко, об этом он договорится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Путин и Лукашенко договорились по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Лукашенко, особое внимание руководство силового блока Белоруссии уделяет украинскому участку границы.

«Они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы США создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать», — передает РИА «Новости» слова Лукашенко.

«Мы с президентом России проводили и проводим консультации по этому вопросу и договорились, что там надо предпринимать какие-то действия. В противном случае, Белоруссия и Россия в ближайшее время будут иметь прямо на границе неприемлемую для них ситуацию», — считает он.

Ранее президент Белоруссии заявил, что суверенитет Украины «тает». Он отметил, что украинский народ в этом не виноват — на такой путь встали киевские власти. Лукашенко поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку в борьбе за сохранение независимости Беларуси и заявил, что Москва и Минск не должны допустить «разрыва братских связей» с Киевом, передают «Дни.ру».

Политика,Владимир Путин,НАТО,РИА Новости,
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