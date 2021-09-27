Путин и Лукашенко договорились по Украине

«Мы с президентом России проводили и проводим консультации по этому вопросу и договорились, что там надо предпринимать какие-то действия. В противном случае, Белоруссия и Россия в ближайшее время будут иметь прямо на границе неприемлемую для них ситуацию», — считает он.