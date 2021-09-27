Явлинский экстренно госпитализирован

«Григорий Алексеевич и правда находится в медучреждении с таким диагнозом, но его жизни ничего не угрожает. Мы постоянно общаемся, и, беседуя с ним по телефону, даже трудно сказать, что с ним что-то произошло», — уточнил в воскресенье «Интерфаксу» председатель партии Сергей Митрохин .

«Если все будет хорошо, то, предположительно, спустя несколько дней его выпишут», — отметил он.

Известно, что в полночь с субботы на воскресенье лидер партии «Яблоко» пожаловался на тяжесть в груди, учащенное сердцебиение и трудности с дыханием. В медучреждении ему диагностировали нарушение сердечного ритма. Медики изначально оценивали его состояние как средне-тяжелое. Напомним, что в 1998 году Явлинский перенес операцию на сердце, она была сделана в Германии, а в 1999-м — еще одну операцию в Соединенных Штатах.