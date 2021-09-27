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Явлинский экстренно госпитализирован

Анна Безрукова
41 минуту назад

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский был доставлен в больницу с сердечным приступом. Врачи поставили ему диагноз «стенокардия».

Явлинский экстренно госпитализирован
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Григорий Алексеевич и правда находится в медучреждении с таким диагнозом, но его жизни ничего не угрожает. Мы постоянно общаемся, и, беседуя с ним по телефону, даже трудно сказать, что с ним что-то произошло», — уточнил в воскресенье «Интерфаксу» председатель партии Сергей Митрохин.

По словам Митрохина, Явлинскому поставили так называемый стент.

«Если все будет хорошо, то, предположительно, спустя несколько дней его выпишут», — отметил он.

Известно, что в полночь с субботы на воскресенье лидер партии «Яблоко» пожаловался на тяжесть в груди, учащенное сердцебиение и трудности с дыханием. В медучреждении ему диагностировали нарушение сердечного ритма. Медики изначально оценивали его состояние как средне-тяжелое. Напомним, что в 1998 году Явлинский перенес операцию на сердце, она была сделана в Германии, а в 1999-м — еще одну операцию в Соединенных Штатах.

Ранее сообщалось, что в этом году, по результатам выборов, партия «Яблоко» не прошла в Госдуму. Выборы проводились с 17 по 19 сентября на региональном и муниципальном уровнях. Жители некоторых российских регионов смогли отдать свои голоса в дистанционном формате.

Политика,Сергей Митрохин,Григорий Явлинский,Партия "Яблоко",Госдума,Интерфакс,
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