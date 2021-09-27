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Российские дипломаты посетили в американской тюрьме  летчика Ярошенко

Вероника Полынина
33 минуты назад

Российские дипломаты посетили с консульским визитом российского летчика Константина Ярошенко, который содержится в тюрьме города Данбери, сообщает ТАСС.

Дипломаты РФ обратились к США после визита к Ярошенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Они призывали власти США оказать медицинскую помощь мужчине и другим содержащимся в тюрьмах россиянам. Отмечается, что Ярошенко отказали в квалифицированной медицинской помощи. Летчика заверили, что продолжат добиваться соблюдения его прав и законных интересов.

Как считают дипломаты РФ, вся ответственность за жизнь и здоровье граждан России содержащихся в американских пенитенциарных учреждениях, лежит на Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что Ярошенко заявил о пытках, которым подвергался в тюрьме на территории Соединенных Штатов и Либерии. По словам россиянина, его похитили агенты спецслужб США, а с 28 по 30 мая 2010 года пытали в специальной комнате. Мужчина рассказал об избиениях, лишении сна и еды. По его словам, он также подвергался пыткам на территории военной базы США.

Ярошенко арестовали в 2010 году в Либерии, его обвиняли в торговле кокаином. В сентябре 2011 года он был приговорен к 20 годам тюрьмы и до сих пор находится в заключении. Россиянин отрицает вину, считая свой арест провокацией, а дело сфабрикованным.

Политика,В мире,Константин Ярошенко,ИТАР-ТАСС,
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