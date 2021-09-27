Минфин поддержал новую пенсионную реформу

Министерство финансов России поддержало инициативу о переходе «замороженной» накопительной компоненты обязательного пенсионного страхования (ОПС) в добровольную стандартизированную схему (НПО), сообщает «Коммерсант».

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В настоящее время не определены стимулы для добровольного перехода россиян в новую систему, налоговые вычеты и софинансирование. Объем этих стимулов будет принципиальным для успеха перезапуска накопительных пенсий в России.

24 сентября у главы Минфина РФ Антона Силуанова состоялось совещание по вопросам накопительной компоненты ОПС и добровольных пенсионных программ. На нем было одобрено введение системы гарантирования прав участников добровольных программ. Также решено отказаться от учета при определении налоговой базы для взимания НДФЛ с пенсий по договорам, заключенным в пользу членов семьи.

Как сообщалось ранее, с 2022 года россияне будут получать сведения о состоянии их пенсионного счета на портале Госуслуг. В случае ошибки в данных, можно подать заявление через интернет об исправлении, приложив пакет документов.