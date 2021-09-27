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Лавров назвал поставки подлодок в Австралию «эпопеей»

Елена Прошина
15 минут назад

Историю с поставками подлодок американского производства в Австралию можно расценить как реакцию на стремление ЕС к большей автономии после ухода США из Афганистана, сообщает «радио Sputnik» со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Лавров раскрыл причины "эпопеи" с подлодками США в Австралии
Фото: ТАССТАСС

По его словам, насаждение «порядка, основанного на правилах» чревато появлением разделительных линий между западными странами и остальным миром.

«Многие мировые СМИ расценили эпопею с поставками подводных лодок в Австралию как реакцию на разговоры о стратегической автономии Европы», — сказал глава МИД РФ.

По его словам, эта риторика возобновилась после поспешного выхода США из Афганистана.

Лавров отметил, что ситуация обрисовала правила, «на которых Запад хотел бы строить свой миропорядок».

Напомним Австралия, Великобритания и США договорились о создании нового партнерства. Альянс AUKUS призван «защищать и отстаивать общие интересы» государств в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая. Сотрудничество предполагается в области обороны и безопасности.

Новое партнерство лишило Францию крупнейшего в истории контракта с Австралией на поставку 12 подлодок с объемом сделки в 56 млрд евро.

Политика,Сергей Лавров,МИД,ЕС,ИА Sputnik,
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