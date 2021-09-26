Путин вмешался в перепалку между Жириновским и Мироновым

Перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с лидерами партий, прошедших в Госдуму по итогам выборов 17-19 сентября, произошла перепалка между лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и руководителем «Справедливой России – Патриоты – За правду» Сергеем Мироным. Фрагмент эпизода из трансляции опубликовала газета «Взгляд»

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В ожидании подключения Путина к видеоконференцсвязи политики обменивались шутками, не догадываясь, что президент их уже слышит. В частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его коллегам по Госдуме из других партий нечего сказать. В ответ председатель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов вспомнил пословицу, гласящую, что «хорошо смеется тот, кто смеется последним».

«Последним перед арестом, в камеру идет последний», – парировал Жириновский.

В этот момент выяснилось, что Путин уже подключился к онлайн-трансляции и был в курсе диалога между лидерами партий.

«Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите, хотя день сегодня, в принципе, такой хороший», – прокомментировал он.