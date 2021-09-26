Путин вмешался в перепалку между Жириновским и Мироновым

Перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с лидерами партий, прошедших в Госдуму по итогам выборов 17-19 сентября, произошла перепалка между лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и руководителем «Справедливой России – Патриоты – За правду» Сергеем Мироным. Фрагмент эпизода из трансляции опубликовала газета «Взгляд»
В ожидании подключения Путина к видеоконференцсвязи политики обменивались шутками, не догадываясь, что президент их уже слышит. В частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его коллегам по Госдуме из других партий нечего сказать. В ответ председатель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов вспомнил пословицу, гласящую, что «хорошо смеется тот, кто смеется последним».
«Последним перед арестом, в камеру идет последний», – парировал Жириновский.
В этот момент выяснилось, что Путин уже подключился к онлайн-трансляции и был в курсе диалога между лидерами партий.
«Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите, хотя день сегодня, в принципе, такой хороший», – прокомментировал он.
В ответ на реплику президента лидер ЛДПР попросил предоставить в его распоряжение время, отведенное для выступления лидера партии «Новые люди».
Напомним, что в онлайн-встрече с Путиным участвовали председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев, лидер «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов, руководитель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, а также глава «Единой России» Дмитрий Медведев.