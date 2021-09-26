Кадыров на выборах установил мировой рекорд

Международное агентство регистрации рекордов «Интеррекорд» объявило, что Рамзан Кадыров установил мировой рекорд по поддержке избирателей на выборах.

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За Рамзана Кадырова, в очередной раз баллотировавшегося на пост главы Чеченской республики на выборах 17-19 сентября, проголосовало 99,7% избирателей при явке 94,42%. Такой результат, под данным «Интеррекорд», является мировым рекордом в этой «дисциплине».

Напомним, что в ходе предыдущих выборов главы Чечни в 2016 году за Кадырова проголосовали 97,56% избирателей.