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Кадыров на выборах установил мировой рекорд

Елена Прошина
21 минуту назад

Международное агентство регистрации рекордов «Интеррекорд» объявило, что Рамзан Кадыров установил мировой рекорд по поддержке избирателей на выборах.

Кадыров на выборах установил мировой рекорд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За Рамзана Кадырова, в очередной раз баллотировавшегося на пост главы Чеченской республики на выборах 17-19 сентября, проголосовало 99,7% избирателей при явке 94,42%. Такой результат, под данным «Интеррекорд», является мировым рекордом в этой «дисциплине».

Напомним, что в ходе предыдущих выборов главы Чечни в 2016 году за Кадырова проголосовали 97,56% избирателей.

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Ранее президент Владимир Путин заявил, что нынешний уровень поддержки Кадырова населением республики может показаться нереалистичным только если не знать, как выглядела ее столица город Грозный до того, как он пришел к руководству Чечней.