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«Неожиданные элементы»: Итоги выборов в Госдуму удивили Пескова

Майк Габриелян
14 минут назад

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в итогах прошедших выборов в Госдуму «есть неожиданные элементы». Об этом Песков рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Это и появление новых партий, это и неожиданные успехи некоторых партий. Это безусловное подтверждение своего лидерства «Единой Россией» — это уже относится к прогнозируемым элементам», - отметил Песков.

По его словам, выборы были разносторонними, но главное, что они прошли в честной и конкурентной борьбе.

Подведены итоги выборов в Госдуму. Ключевые цифры

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин считает прошедшие выборы «очень прозрачными и справедливыми. При этом президент затребовал всю информацию, чтобы убедиться в том, что система дистанционного электронного голосования гарантирует честность выборов.

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