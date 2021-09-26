«Неожиданные элементы»: Итоги выборов в Госдуму удивили Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в итогах прошедших выборов в Госдуму «есть неожиданные элементы». Об этом Песков рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Это и появление новых партий, это и неожиданные успехи некоторых партий. Это безусловное подтверждение своего лидерства «Единой Россией» — это уже относится к прогнозируемым элементам», - отметил Песков.

По его словам, выборы были разносторонними, но главное, что они прошли в честной и конкурентной борьбе.