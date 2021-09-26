Эксперт рассказал об «истерике» Франции из-за успехов России в Африке

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров рассказал о причинах нервной реакции Франции на сообщения о контактах руководства африканского государства Мали с представителями России. Его мнение приводит газета «Взгляд».

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«Франция ревниво относится к успехам России в Африке. Они не смогли добиться каких-то кардинальных успехов в борьбе с джихадистами. Истеричная позиция Франции обусловлена признанием того, что в регионе у Парижа все идет не так гладко, как хотелось бы», – считает Федоров.

Ранее СМИ сообщили, что руководство африканского государства Мали ведет переговоры о сотрудничестве с российскими частными военными компаниями. Это вызвало серию резких заявлений со стороны Парижа и Брюсселя о недопустимости появления российских военных специалистов в Мали.

Данный вопрос также обсуждался между главой МИД России Сергеем Лавровым и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Европейцы требуют, чтобы Москва не вмешивалась в малийские дела, поскольку это государство исторически входит в сферу влияния Франции. Лавров в ответ заявил, что российские власти не имеют никакого отношения к деятельности частных военных компаний за рубежом.

Напомним, что Франция объявила о завершении антитеррористической операции «Бархан» и планах закрытия своих военных баз на севере Мали к началу 2022 года.