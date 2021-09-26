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Песков: Путин готов встретиться с Зеленским, но есть препятствие

Елена Прошина
1 час назад

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, российский глава готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако встрече препятствует нежелание Киева выполнять минские соглашения.

В связи с позицией Киева, сказал Песков в эфире «России 1», российско-украинские отношения зашли в тупик.

«Здесь камень преткновения какой? Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации Минского комплекса мер зашла в тупик», - сказал Песков.

Также пресс-секретарь президента добавил, что высказывания личного характера президента Украины Владимира Зеленского вызывают сожаление, но Путин к ним относится спокойно

«Нет. Путина это не задевает», - ответил Песков на вопрос об отношении президента России к выпадам в его адрес со стороны украинских политиков.

По словам Пескова, подобное поведение может лишь вызывать сожаление. Он отметил, что здравый смысл указывает на необходимость общения между лидерами России и Украины. Однако, считает он, текущая позиция киевских властей делает эти контакты «маловозможными».

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