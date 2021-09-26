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В российском МИД рассказали, когда пройдет саммит G20 по Афганистану

Газета.Ruиещё 1
32 минуты назад

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин рассказал, что саммит G20 по Афганистану планируется провести 28 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

МИД России анонсировал саммит G20 по Афганистану
Фото: ReutersReuters

"28 сентября, насколько я помню, где-то так", - ответил Вершинин на вопрос о дате саммита.

Замминистра не смог ответить на вопрос о том, кто будет представлять Россию на предстоящем саммите. Премьер-министр Италии Марио Драги сказал, что саммит планируется провести после недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее Песков ответил на вопрос об участии Путина на саммите G20. Саммит "группы двадцати" пройдет в Риме. Италия, председательствующая в G20 страна, намерена задействовать в переговорах ключевых игроков по Афганистану — США, Турцию, Китай и Россию.

Из числа членов G20 инициативу проведения саммита в связи с необходимости урегулирования ситуации в Афганистане поддержали Франция и Германия. В прошлом году саммит G20 под председательством короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда проводился в онлайн-формате с 21 по 22 ноября.

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