МИД России анонсировал саммит G20 по Афганистану

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин рассказал, что саммит G20 по Афганистану планируется провести 28 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

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"28 сентября, насколько я помню, где-то так", - ответил Вершинин на вопрос о дате саммита.

Замминистра не смог ответить на вопрос о том, кто будет представлять Россию на предстоящем саммите. Премьер-министр Италии Марио Драги сказал, что саммит планируется провести после недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее Песков ответил на вопрос об участии Путина на саммите G20. Саммит "группы двадцати" пройдет в Риме. Италия, председательствующая в G20 страна, намерена задействовать в переговорах ключевых игроков по Афганистану — США, Турцию, Китай и Россию.