Жириновский раскритиковал идею о снижении пенсионного возраста

Не будут снова возвращаться, мы тоже были против, но весь мир идёт по пути повышения пенсионного возраста, поскольку молодёжи нет. Надо же объяснить людям, что если возраст останется прежним, то некому будет деньги выплачивать, чтобы содержать пенсионеров. Молодёжи уже меньше. Раньше три работало и содержали одного пенсионера, потом два работало. Сейчас один работает, — пояснил свою точку зрения политик.