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Жириновский призвал не ждать возвращения прежнего пенсионного возраста

News.ru
35 минут назад

Владимир Жириновский призвал россиян не ждать, что в стране вернут прежний пенсионный возраст. Сейчас нет молодёжи, за счёт которой можно содержать пожилых людей, заявил лидер ЛДПР в программе «Соловьев Live».

Жириновский раскритиковал идею о снижении пенсионного возраста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Не будут снова возвращаться, мы тоже были против, но весь мир идёт по пути повышения пенсионного возраста, поскольку молодёжи нет. Надо же объяснить людям, что если возраст останется прежним, то некому будет деньги выплачивать, чтобы содержать пенсионеров. Молодёжи уже меньше. Раньше три работало и содержали одного пенсионера, потом два работало. Сейчас один работает, — пояснил свою точку зрения политик.

Жириновский считает, что выходом может стать закон о накопительной пенсии, который в ближайшее время может быть принят в стране.

Хочешь хорошую пенсию, даешь указание бухгалтерии переводить часть своих доходов на свой персональный пенсионный счёт. Всё, и не надо мучиться, ты будешь получать хорошую пенсию, — заверил лидер ЛДПР.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов и председатель «Справедливой России — Патриотов — За правду» Сергей Миронов на онлайн-встрече с президентом РФ Владимиром Путиным призвали вернуться к прежнему пенсионному возрасту.

Зюганов предложил Путину снизить пенсионный возраст

Политика,Геннадий Зюганов,Владимир Жириновский,Сергей Миронов,Владимир Путин,КПРФ,ЛДПР,Справедливая Россия,
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