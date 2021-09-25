Лавров назвал главный приоритет России в Афганистане

Россия не должна допустить распространения терроризма из Афганистана в соседние страны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В то же время он подчеркнул, что Москва поддерживает решимость движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) в борьбе с боевиками «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация).

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«Для нас главный приоритет — это недопустимость распространения экстремизма в соседние страны и недопустимость сохранения террористических угроз на афганской территории. Россия также поддерживает решимость талибов бороться с ИГИЛ в Афганистане», — сообщил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН. Мероприятие транслировалось на официальном сайте МИД России.

Лавров подчеркнул, что на данный момент Совету безопасности ООН не стоит снимать санкции с талибов. Ограничения не мешают России осуществлять контакты с представителями «Талибана». Лавров отметил, что Москва продолжит побуждать талибов к цивилизованному поведению.

Талибы захватили Афганистан 15 августа. В конце лета военные США покинули страну после 20-летнего присутствия. В сентябре талибы взяли под контроль последнюю из 34-х провинцию Панджшер. Затем объявили состав временного правительства Афганистана, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, передает RT. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сотрудничать с временным правительством, сообщает «Национальная служба новостей».