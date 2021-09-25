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Кадыров со смехом зачитал Путину результаты выборов в Чечне

Ювелина Бернст
58 минут назад

Глава Чечни Рамзан Кадыров с усмешкой высказался о результатах ЛДПР и КПРФ на выборах в Госдуму 8 созыва на встрече с руководителями политических партий. Встречу транслировал канал «Россия 24».

Кадыров со усмешкой зачитал Путину результаты выборов в Чечне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас в республике «Единая Россия» получила 96%, КПРФ - 0,75%, а ЛДПР - вообще мизер», - сказал Кадыров радостно и со смехом.

Это большой результат, который мы вместе все проделали за эти годы, добавил он.

Президент России Владимир Путин ответил, что результаты избирательной кампании в Чечне могут показаться «нереалистичными», однако, если изучить показатели до того, как Кадыров возглавили регион, «результат этого голосования будет понятен».

Рамзан Кадыров выиграл в Чечне на выборах глав регионов с результатом 99,7%.

Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. По данным Центризбиркома, в Госдуме нового созыва «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, а замкнула тройку лидеров «Справедливая Россия — За правду» с 27 местами.

Политика,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,КПРФ,ЛДПР,Справедливая Россия,Единая Россия,Госдума,
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