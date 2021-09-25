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Путину указали на угрозу вымирания населения России

Елена Прошина
50 минут назад

Глава КПРФ Геннадий Зюганов, в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным лидеров прошедших в Госдуму партий, поднял вопрос уменьшения числа жителей России. Об этом сообщает телеканал RT.

Путину указали на угрозу вымирания населения России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы потеряли с 1991 года только русских почти 50 миллионов. Это государствообразующий народ, убывание которого грозит всем большими неприятностями», — сказал Зюганов.

Он добавил, что Россия потеряла 25 миллионов граждан из-за искусственной проведенных в советское время границ между республиками бывшего СССР – «от Пскова до Алтая». Еще 20 миллионов человек с тех пор вымерло.

По его словам, преимущественно русские области страны теряют население быстрее прочих в несколько раз. Он рассказал, что его партия подготовила программу, с помощью которой эти демографические процессы можно будет исправить. Зюганов пообещал, что его коллеги готовы активно участвовать в ее реализации.

Путин ответил, что программа улучшения демографии в стране обязательно будет разработана, передаёт РИА «Новости»

«Демографическая программа, конечно, будем вместе с вами работать над тем, чтобы она была целенаправленной, эффективной и приносила бы должный результат», – цитирует ответ Владимира Путина.

Политика,Геннадий Зюганов,Владимир Путин,КПРФ,Госдума,РИА Новости,
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