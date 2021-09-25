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Зюганов предложил Путину вернуть прежний пенсионный возраст

Елена Прошина
47 минут назад

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов предложил президенту РФ Владимиру Путину вернуть прежний пенсионный возраст. Об этом сообщает РИА «Новости».

Зюганов предложил Путину снизить пенсионный возраст
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также Зюганов на встрече с Путиным заявил, что КПРФ поддерживает действия главы государства по развитию страны.

Предложение лидера коммунистов поддержал глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, его слова приводит РИА «Новости».

«Мы считаем необходимым вернуть возраст выхода на пенсию для женщин 55 лет, мужчин - 60 лет», - сказал Миронов.

Политика,Геннадий Зюганов,Сергей Миронов,Владимир Путин,КПРФ,РИА Новости,
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