Зюганов предложил Путину снизить пенсионный возраст

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов предложил президенту РФ Владимиру Путину вернуть прежний пенсионный возраст. Об этом сообщает РИА «Новости».
Также Зюганов на встрече с Путиным заявил, что КПРФ поддерживает действия главы государства по развитию страны.
Предложение лидера коммунистов поддержал глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, его слова приводит РИА «Новости».
«Мы считаем необходимым вернуть возраст выхода на пенсию для женщин 55 лет, мужчин - 60 лет», - сказал Миронов.