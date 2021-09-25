Зюганов предложил Путину снизить пенсионный возраст

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов предложил президенту РФ Владимиру Путину вернуть прежний пенсионный возраст. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также Зюганов на встрече с Путиным заявил, что КПРФ поддерживает действия главы государства по развитию страны.