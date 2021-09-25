Путин оценил выборы в Госдуму

Президент России Владимир Путин заявил, что выборы в Госдуму прошли открыто и в строгом соответствии с законом. Слова главы государства приводит ТАСС.
По словам Путина, появление в нижней палате парламента пятой партии — «Новых Людей» — говорит о развитии в России демократии и о демократичности избирательных правил и процедур.
«Хотел бы еще раз поблагодарить граждан за то, что пришли на участки, или проголосовали на дому, или дистанционно. Граждане сделали свой ответственный выбор», — сказал Путин, отметив, что в избирательном процессе приняли участие более половины россиян.
Также президент поздравил «Единую Россию» с победой на выборах.