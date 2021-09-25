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Путин оценил выборы в Госдуму

Елена Прошина
45 минут назад

Президент России Владимир Путин заявил, что выборы в Госдуму прошли открыто и в строгом соответствии с законом. Слова главы государства приводит ТАСС.

Путин оценил выборы в Госдуму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Путина, появление в нижней палате парламента пятой партии — «Новых Людей» — говорит о развитии в России демократии и о демократичности избирательных правил и процедур.

«Хотел бы еще раз поблагодарить граждан за то, что пришли на участки, или проголосовали на дому, или дистанционно. Граждане сделали свой ответственный выбор», — сказал Путин, отметив, что в избирательном процессе приняли участие более половины россиян.

Также президент поздравил «Единую Россию» с победой на выборах.

Политика,Владимир Путин,Единая Россия,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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