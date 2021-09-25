Российские власти выдвинули условие для визита заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

В частности, Россия требует, чтобы США выдали визы специалисту департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД Константину Воронцову.

Воронцов вошел в список российских дипломатов, депутатов, представителей Минобороны и «Роскосмоса», которым отказывают в визе с 2019 года.

В ответ Россия внесла в черный список Нуланд и ряд других представителей политического истэблишмента США.

Однако теперь визит Нуланд может состояться, если США разрешат въезд на свою территорию ряду россиян, включая Воронцова.

Информированный источник в российских госструктурах заявил, что это – «почти решенный вопрос». Планируется, что Нуланд приедет в октябре и обсудит ряд вопросов с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком,