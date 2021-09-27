Нуланд готовится приехать в Россию

В Вашингтоне и Москве готовятся к возможному приезду в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в октябре. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Фото: Reuters Reuters

Отмечается, что точных сроков визита и его повестки он не назвал.

В сентябре 2019 года США отказали в выдаче виз 13 российским дипломатам и парламентариям, которые должны были сопровождать главу МИД Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк на неделю высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, а также восьми членам российской делегации, планировавшей участвовать в работе Первого комитета. Кроме того, визы не получили еще несколько российских дипломатов, представители Минобороны и «Роскосмоса».

В ответ на введение Вашингтоном персональных визовых и финансовых санкций в отношении официальных лиц Россия создала черный список. Туда вошла и Виктория Нуланд.