Захарова осудила власти Косова из-за российских журналистов

Власти Косова неспособны обеспечить защиту прав средств массовой информации, сказано в сообщении министерства иностранных дел России со ссылкой на заявление официального представителя ведомства Марию Захарову.

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Она назвала инцидент «возмутительным». По словам дипломата, «это свидетельство неспособности руководства автономного края обеспечить цивилизованные, отвечающие общепризнанным стандартам в области защиты свободы слова и прав СМИ условия для журналистской деятельности».

Как отметила представитель МИДа, «часть ответственности за эти далекие от демократических идеалов проявления лежит на западных "опекунах" края».

Ранее двух российских корреспондентов МИЦ «Известия» не допустили на территорию Косова. При этом представители СМИ имели при себе все необходимые документы. В заявлении ведомства отмечается, что журналисты должны были выполнить редакционное задание.