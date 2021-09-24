В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Губернатор Петербурга Беглов уволил двух заместителей

Вероника Полынина
1 час назад

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уволил вице-губернаторов Александра Бельского и Николая Бондаренко. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Губернатор Петербурга уволил двух заместителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Губернатор Александр Беглов подписал распоряжения об освобождении от государственной должности Санкт Петербурга вице-губернатора Санкт Петербурга Александра Бельского и вице-губернатора Санкт Петербурга Николая Бондаренко», - говорится в сообщении.

Также свои посты покинули председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков, глава администрации Выборгского района Валерий Гарнец и глава администрации Приморского района Николай Цед.

Путин пообщается с Бегловым по видеосвязи и проведет международный разговор

Ранее в пятницу, 24 сентября, председатель Центризбиркома России Элла Памфилова направила в Следственный комитет и Генпрокуратуру представление о конфликте интересов вице-губернатора Санкт-Петербурга Александра Бельского на прошедших выборах.

«Мы наблюдали абсолютный конфликт интересов, когда человек, который занимается внутренней политикой, шел одновременно в депутаты и занимался избирательным процессом, часто за спиной комиссии», - заявила Памфилова, ее слова приводит «Интерфакс».

На выборах в заксобрание Петербурга Бельский баллотировался по партийным спискам «Единой России». В правительстве он координировал работу исполнительной власти, в частности, избирательных комиссий.

Политика,Николай Бондаренко,Николай Цед,Александр Бельский,Александр Ржаненков,Александр Беглов,Элла Памфилова,Центризбирком России,Генпрокуратура РФ,Единая Россия,СКР,Интерфакс,
2
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители