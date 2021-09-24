Губернатор Петербурга уволил двух заместителей

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уволил вице-губернаторов Александра Бельского и Николая Бондаренко. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
«Губернатор Александр Беглов подписал распоряжения об освобождении от государственной должности Санкт Петербурга вице-губернатора Санкт Петербурга Александра Бельского и вице-губернатора Санкт Петербурга Николая Бондаренко», - говорится в сообщении.
Также свои посты покинули председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков, глава администрации Выборгского района Валерий Гарнец и глава администрации Приморского района Николай Цед.
Ранее в пятницу, 24 сентября, председатель Центризбиркома России Элла Памфилова направила в Следственный комитет и Генпрокуратуру представление о конфликте интересов вице-губернатора Санкт-Петербурга Александра Бельского на прошедших выборах.
«Мы наблюдали абсолютный конфликт интересов, когда человек, который занимается внутренней политикой, шел одновременно в депутаты и занимался избирательным процессом, часто за спиной комиссии», - заявила Памфилова, ее слова приводит «Интерфакс».
На выборах в заксобрание Петербурга Бельский баллотировался по партийным спискам «Единой России». В правительстве он координировал работу исполнительной власти, в частности, избирательных комиссий.