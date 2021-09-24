Подведены итоги выборов в Госдуму. Ключевые цифры

Центризбирком России на заседании 24 сентября утвердил результаты выборов в Госдуму, сообщает ТАСС. Все 15 членов ЦИК подписали протокол и сводные таблицы с результатами голосования.
Председатель ЦИК Элла Памфилова объявила, что выборы признаны состоявшимися и действительными.
Выборы различных уровней - выборы депутатов Госдумы восьмого созыва (225 депутатов - по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам), выборы губернаторов и депутатов законодательных собраний проходили в РФ с 17 по 19 сентября.
В нижнюю палату парламента прошли представители восьми партий и пять самовыдвиженцев.
«Единая Россия» — 324 мандата (конституционное большинство)
КПРФ — 57
ЛДПР — 21
«Новые люди» — 13
Самовыдвиженцы — 5 (координатор «Лиза Алерт» Олег Леонов, публицист Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов, депутат от Адыгеи Владислав Резник, крымский депутат Леонид Бабашов)
«Родина» — 1
«Гражданская платформа» — 1
Партия роста — 1
«Единая Россия» — 49,82% голосов
КПРФ — 18,93%
ЛДПР — 7,55%
«Справедливая Россия - Патриоты - За правду» — 7,46%
«Новые люди» — 5,32%
0,0004% бюллетеней были признаны недействительными в 43 регионах
200 сообщений о возможных фальсификациях получил ЦИК
16 избирательных участков, где итоги выборов в Госдуму отменили «в связи с невозможностью установить волеизъявление избирателей».
1 актер - Дмитрий Певцов, шедший на выборы как самовыдвиженец
1 певец - Денис Майданов («ЕР»)
2 телеведущих - Дмитрий Попов и Тимофей Баженов (оба - «ЕР»);
Минимум 14 бывших спортсменов (по подсчетам РБК). Среди них - чемпион мира по боксу Николай Валуев («Единая Россия»), чемпион России по тайскому боксу Вячеслав Дамдинцурунов («ЕР»; на выборах он справился с известным стилистом Сергеем Зверевым), чемпион России по мотокроссу Олег Гарин («ЕР»), чемпион мира по хоккею среди юниоров Александр Аксененко («Справедливая Россия - Патриоты - За правду»), олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков («ЕР»), хоккеисты - трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов (оба - «ЕР»), биатлонист, чемпион мира Антон Шипулин («ЕР»), трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина («ЕР»), паралимпиец, многократный чемпион России в плавании и легкой атлетике Сергей Бурлаков («ЕР). Еще у 12 бывших спортсменов есть шанс попасть в Думу по партийным спискам.
В КПРФ ранее отказались признать итоги выборов по одномандатным округам в Москве, в Госдепе США Россию обвинили в нарушении обязательств перед ОБСЕ по выборам, а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что выбор россиян был ограничен. Глава Центра политической информации Алексей Мухин на этом фоне заявил, что проблема заключается в оппозиции, которая «не смогла найти в себе силы и создать общую платформу, чтобы конкурировать с ЕР».
ТАСС