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Подведены итоги выборов в Госдуму. Ключевые цифры

Мария Иванова
39 минут назад

Центризбирком России на заседании 24 сентября утвердил результаты выборов в Госдуму, сообщает ТАСС. Все 15 членов ЦИК подписали протокол и сводные таблицы с результатами голосования.

Председатель ЦИК Элла Памфилова объявила, что выборы признаны состоявшимися и действительными.

Выборы различных уровней - выборы депутатов Госдумы восьмого созыва (225 депутатов - по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам), выборы губернаторов и депутатов законодательных собраний проходили в РФ с 17 по 19 сентября.

В нижнюю палату парламента прошли представители восьми партий и пять самовыдвиженцев.

Как распределились места в Госдуме 8-го созыва (по одномандатным округам)

«Единая Россия» — 324 мандата (конституционное большинство)

КПРФ — 57

«Справедливая Россия» — 27

ЛДПР — 21

«Новые люди» — 13

Самовыдвиженцы — 5 (координатор «Лиза Алерт» Олег Леонов, публицист Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов, депутат от Адыгеи Владислав Резник, крымский депутат Леонид Бабашов)

«Родина» — 1

«Гражданская платформа» — 1

Партия роста — 1

Топ-5 партий по итогам выборов (по федеральному округу)

«Единая Россия» — 49,82% голосов

КПРФ — 18,93%

ЛДПР — 7,55%

«Справедливая Россия - Патриоты - За правду» — 7,46%

«Новые люди» — 5,32%

Еще немного цифр

0,0004% бюллетеней были признаны недействительными в 43 регионах

200 сообщений о возможных фальсификациях получил ЦИК

16 избирательных участков, где итоги выборов в Госдуму отменили «в связи с невозможностью установить волеизъявление избирателей».

Также в Госдуму попали:

1 актер - Дмитрий Певцов, шедший на выборы как самовыдвиженец

1 певец - Денис Майданов («ЕР»)

2 телеведущих - Дмитрий Попов и Тимофей Баженов (оба - «ЕР»);

Минимум 14 бывших спортсменов (по подсчетам РБК). Среди них - чемпион мира по боксу Николай Валуев («Единая Россия»), чемпион России по тайскому боксу Вячеслав Дамдинцурунов («ЕР»; на выборах он справился с известным стилистом Сергеем Зверевым), чемпион России по мотокроссу Олег Гарин («ЕР»), чемпион мира по хоккею среди юниоров Александр Аксененко («Справедливая Россия - Патриоты - За правду»), олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков («ЕР»), хоккеисты - трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов (оба - «ЕР»), биатлонист, чемпион мира Антон Шипулин («ЕР»), трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина («ЕР»), паралимпиец, многократный чемпион России в плавании и легкой атлетике Сергей Бурлаков («ЕР). Еще у 12 бывших спортсменов есть шанс попасть в Думу по партийным спискам.

Германия не признала итоги российских выборов

В КПРФ ранее отказались признать итоги выборов по одномандатным округам в Москве, в Госдепе США Россию обвинили в нарушении обязательств перед ОБСЕ по выборам, а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что выбор россиян был ограничен. Глава Центра политической информации Алексей Мухин на этом фоне заявил, что проблема заключается в оппозиции, которая «не смогла найти в себе силы и создать общую платформу, чтобы конкурировать с ЕР».

ТАСС

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