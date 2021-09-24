Подведены итоги выборов в Госдуму. Ключевые цифры

Центризбирком России на заседании 24 сентября утвердил результаты выборов в Госдуму, сообщает ТАСС. Все 15 членов ЦИК подписали протокол и сводные таблицы с результатами голосования.

Председатель ЦИК Элла Памфилова объявила, что выборы признаны состоявшимися и действительными.

Выборы различных уровней - выборы депутатов Госдумы восьмого созыва (225 депутатов - по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам), выборы губернаторов и депутатов законодательных собраний проходили в РФ с 17 по 19 сентября.

В нижнюю палату парламента прошли представители восьми партий и пять самовыдвиженцев.

Как распределились места в Госдуме 8-го созыва (по одномандатным округам)

КПРФ — 57

ЛДПР — 21

«Новые люди» — 13

«Родина» — 1

«Гражданская платформа» — 1

Партия роста — 1

Топ-5 партий по итогам выборов (по федеральному округу)

«Единая Россия» — 49,82% голосов

КПРФ — 18,93%

ЛДПР — 7,55%

«Справедливая Россия - Патриоты - За правду» — 7,46%

«Новые люди» — 5,32%

Еще немного цифр

0,0004% бюллетеней были признаны недействительными в 43 регионах

200 сообщений о возможных фальсификациях получил ЦИК

16 избирательных участков, где итоги выборов в Госдуму отменили «в связи с невозможностью установить волеизъявление избирателей».

Также в Госдуму попали:

1 актер - Дмитрий Певцов, шедший на выборы как самовыдвиженец

1 певец - Денис Майданов («ЕР»)

2 телеведущих - Дмитрий Попов и Тимофей Баженов (оба - «ЕР»);

В КПРФ ранее отказались признать итоги выборов по одномандатным округам в Москве, в Госдепе США Россию обвинили в нарушении обязательств перед ОБСЕ по выборам, а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что выбор россиян был ограничен. Глава Центра политической информации Алексей Мухин на этом фоне заявил, что проблема заключается в оппозиции, которая «не смогла найти в себе силы и создать общую платформу, чтобы конкурировать с ЕР».