Песков рассказал о самоизоляции Путина

Президент России Владимир Путин ведет на самоизоляции обычную жизнь, включая работу. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Самоизоляция — это такое условное ограничение. Все равно президент находится всегда вместе с необходимыми средствами связи, ежедневным и ежечасным документооборотом, закрытыми линиями связи, докладами», — отметил Песков.
Пресс-секретарь президента также сообщил, что глава государства находится в постоянном контакте с членами и председателем правительства, руководством администрации.
«Временами это почти круглосуточный режим работы. С точки обеспечения безопасности и всеми каналами получения информации — принимает участие достаточно большое, но сейчас ограниченное количество людей. Обычный его образ жизни, конечно, поводов менять никаких нет», — добавил он.