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Песков рассказал о самоизоляции Путина

Lenta.ru
8 минут назад

Президент России Владимир Путин ведет на самоизоляции обычную жизнь, включая работу. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков рассказал о самоизоляции Путина
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС / ReutersВалерий Шарифулин / ТАСС / Reuters

«Самоизоляция — это такое условное ограничение. Все равно президент находится всегда вместе с необходимыми средствами связи, ежедневным и ежечасным документооборотом, закрытыми линиями связи, докладами», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента также сообщил, что глава государства находится в постоянном контакте с членами и председателем правительства, руководством администрации.

«Временами это почти круглосуточный режим работы. С точки обеспечения безопасности и всеми каналами получения информации — принимает участие достаточно большое, но сейчас ограниченное количество людей. Обычный его образ жизни, конечно, поводов менять никаких нет», — добавил он.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,РИА Новости,
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