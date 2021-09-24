Песков рассказал о самоизоляции Путина

«Временами это почти круглосуточный режим работы. С точки обеспечения безопасности и всеми каналами получения информации — принимает участие достаточно большое, но сейчас ограниченное количество людей. Обычный его образ жизни, конечно, поводов менять никаких нет», — добавил он.