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Для Госдумы закупили китайские смартфоны

Алиса Селезнёва
26 минут назад

Госдума заключила договор на поставку 450 мобильных телефонов Realme C21 на сумму 4,3 млн рублей. Об этом со ссылкой на материалы госзакупок пишет РБК.

Для Госдумы закупили китайские смартфоны
Фото: ТАССТАСС

Договор заключен с ООО «Московский центр продаж». Поставить телефоны, количество которых равно числу мандатов новоизбранного состава Госдумы, должны до 31 декабря текущего года.

«Диагональ экрана должна быть не менее 6 дюймов, объем встроенной памяти — не менее 64 Гб, процессор должен быть восьмиядерным. Также смартфон должен поддерживать технологии Wi-Fi, Bluetooth, GPS и сканер отпечатка пальцев», - приводятся в статье технические характеристики смартфонов.

При этом опрошенные изданием депутаты прошлого созыва рассказали, что им также выдавали телефоны, однако они ими не пользовались.

«Смартфон получала, но практически не использовала. Он был в руках помощника, использовался для рабочих вопросов. Для личных целей у меня есть свой телефон», - пояснила депутат Госдумы предыдущего, VII созыва, член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Цыбизова.

По ее словам, после завершения срока смартфоны сдаются обратно.

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В свою очередь ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин высказал мнение, что госаппарат постепенно будет переходить на систему Android, так как продукцию Apple, которая ранее закупалась для депутатов, легче взломать.

С 17 по 19 сентября в России проходили выборы депутатов Госдумы восьмого созыва, губернаторов и депутатов законодательных собраний. По итогам обработки 100% протоколов на выборах в Госдуму России победу одержала партия «Единая Россия», второе место у КПРФ, тройку лидеров замыкает ЛДПР. Также в пятерку попали «Справедливая Россия — за правду» и «Новые люди».