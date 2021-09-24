Для Госдумы закупили китайские смартфоны

Госдума заключила договор на поставку 450 мобильных телефонов Realme C21 на сумму 4,3 млн рублей. Об этом со ссылкой на материалы госзакупок пишет РБК.

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Договор заключен с ООО «Московский центр продаж». Поставить телефоны, количество которых равно числу мандатов новоизбранного состава Госдумы, должны до 31 декабря текущего года.

«Диагональ экрана должна быть не менее 6 дюймов, объем встроенной памяти — не менее 64 Гб, процессор должен быть восьмиядерным. Также смартфон должен поддерживать технологии Wi-Fi, Bluetooth, GPS и сканер отпечатка пальцев», - приводятся в статье технические характеристики смартфонов.

При этом опрошенные изданием депутаты прошлого созыва рассказали, что им также выдавали телефоны, однако они ими не пользовались.

«Смартфон получала, но практически не использовала. Он был в руках помощника, использовался для рабочих вопросов. Для личных целей у меня есть свой телефон», - пояснила депутат Госдумы предыдущего, VII созыва, член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Цыбизова.

По ее словам, после завершения срока смартфоны сдаются обратно.