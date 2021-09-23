МИД Эстонии вручил ноту российскому послу

«Министерство иностранных дел Эстонии сегодня, 23 сентября, вызвало посла Российской Федерации в Эстонии для выражения протеста и вручения ноты по поводу вчерашнего нарушения воздушной границы Эстонии», — заявили во внешнеполитическом ведомстве страны.