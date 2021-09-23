В Кремле пока не определились с участием Путина в G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин пока не принял решение об участии в саммите G20.

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По словам представителя Кремля, во время пандемии подобные решения принимаются ближе к дате.

«Мы не знаем, какая будет эпидемиологическая обстановка... решений пока не принималось», — добавил он.

Саммит «группы двадцати» пройдет в Риме 30–31 октября. Италия, председательствующая в G20 страна, намерена задействовать в переговорах ключевых игроков по Афганистану — США, Турцию, Китай и Россию. Из числа членов G20 инициативу проведения саммита в связи с необходимости урегулирования ситуации в Афганистане поддержали Франция и Германия.

В прошлом году саммит G20 под председательством короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда проводился в онлайн-формате с 21 по 22 ноября.