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Источник: Лавров встретится на полях ГА ООН с Боррелем

ТАССиещё 2
54 минуты назад

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в четверг на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, а также проведет переговоры с главами МИД ряда стран. Об этом сообщил ТАСС источник в российской делегации.

Лавров встретится на полях ГА ООН с Боррелем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Запланированы встречи с Боррелем, коллегами из Сирии, Японии, Франции, Саудовской Аравии, Кубы, а также с председателем 76-й сессии ГА ООН", - информировал собеседник.

Ожидается также беседа с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером.

Лавров прибыл в Нью-Йорк накануне и уже провел ряд встреч с зарубежными коллегами.

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