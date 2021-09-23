Лавров встретится на полях ГА ООН с Боррелем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в четверг на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, а также проведет переговоры с главами МИД ряда стран. Об этом сообщил ТАСС источник в российской делегации.