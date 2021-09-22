В ПАСЕ судей из России предпочли судьям из Украины

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Комитет 16 и 17 сентября в Париже оценил списки кандидатов в ЕСПЧ от Украины, Чешской Республики, Российской Федерации и Республики Молдова.

Ни один из рекомендованных Украиной судей в состав ЕСПЧ не вошел. Их список был составлен по результатам конкурса, проведенного комиссией при президента Владимире Зеленском.

Комитет рекомендовал ПАСЕ отклонить этот список, объясняя это тем, что не все кандидаты соответствуют критериям для избрания в качестве судьи в ЕСПЧ.

Ассамблее также посоветовали обратиться к правительству Украины с просьбой представить новый список кандидатов.