Песков: Кремль сожалеет о заявлении Эрдогана об «аннексии» Крыма

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По его словам, Москва считает себя адресатом слов Эрдогана.

«РФ сожалеет, что заявления Эрдогана по Крыму звучат в тот момент, когда идет подготовка его визита в Россию», — заметил Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Пресс-секретарь президента России также напомнил, что позиция Турции по Крыму хорошо известна Москве, и Кремль с ней категорически не согласен. Песков добавил, что Россия хотела бы сосредоточиться на теме развития двусторонних отношений с Анкарой.

Ранее Эрдоган в ходе выступления на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН отметил, что Турция считает важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма.