Песков: Кремль сожалеет о заявлении Эрдогана об «аннексии» Крыма

Кремль сожалеет о новом заявлении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана про «аннексию» Крыма. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
«РФ сожалеет, что заявления Эрдогана по Крыму звучат в тот момент, когда идет подготовка его визита в Россию», — заметил Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.
Пресс-секретарь президента России также напомнил, что позиция Турции по Крыму хорошо известна Москве, и Кремль с ней категорически не согласен. Песков добавил, что Россия хотела бы сосредоточиться на теме развития двусторонних отношений с Анкарой.
Ранее Эрдоган в ходе выступления на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН отметил, что Турция считает важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Эрдогана за слова о непризнании «аннексии Крыма» Россией. Он также отметил стратегический характер отношений между Украиной и Турцией и обратил внимание на важность наращивания двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах.