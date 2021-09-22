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Кремль ответил на заявление Эрдогана об «аннексии» Крыма

Lenta.ru
1 час назад

Кремль сожалеет о новом заявлении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана про «аннексию» Крыма. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Песков: Кремль сожалеет о заявлении Эрдогана об «аннексии» Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Москва считает себя адресатом слов Эрдогана.

«РФ сожалеет, что заявления Эрдогана по Крыму звучат в тот момент, когда идет подготовка его визита в Россию», — заметил Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Пресс-секретарь президента России также напомнил, что позиция Турции по Крыму хорошо известна Москве, и Кремль с ней категорически не согласен. Песков добавил, что Россия хотела бы сосредоточиться на теме развития двусторонних отношений с Анкарой.

Эрдоган отказался признавать Крым российским

Ранее Эрдоган в ходе выступления на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН отметил, что Турция считает важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Эрдогана за слова о непризнании «аннексии Крыма» Россией. Он также отметил стратегический характер отношений между Украиной и Турцией и обратил внимание на важность наращивания двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах.

Политика,Владимир Зеленский,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,Генассамблея ООН,РИА Новости,
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