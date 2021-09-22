Захарова заявила о моральном унижении Франции Штатами

Создание военного альянса между США, Австралией и Великобританией (AUKUS) стало шоком для членов НАТО и моральным унижением для Франции. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

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По мнению дипломата, США не проработали вопрос с ближайшими союзниками и не предупредили их о создании военного блока. Они продемонстрировали и противникам, и союзникам, что «есть только их интересы, которые развиваются, исходя из их сиюминутной конъюнктуры». Захарова отметила, что так Вашингтон будет поступать со всеми своими партнерами.

«Вы посмотрите, что они сделали с Францией. Они ее в принципе морально унизили. 60 миллиардов [евро] для них в той форме, в которой им об этом [о создании AUKUS] заявлено, это сильнейший удар», — подчеркнула представитель российского МИД.

16 сентября США, Британия и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве. Альянс получил название AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Цель сделки — защита и отстаивание общих интересов сторон в Индо-Тихоокеанском регионе, и объединение усилий в сфере развития оборонного сектора.