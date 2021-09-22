В Совфеде на слова Эрдогана о Крыме ответили пословицей

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков ответил на слова президента Турции Тайипа Эрдогана о непризнании Крыма русской пословицей о халве, сообщает "РИА Новости".
"Вспоминается русская пословица: "Сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет". Сколько бы Эрдоган ни говорил, что Крым аннексирован Россией, что они не признают и так далее, ситуация никак не изменится", — сказал он.
По словам Цекова, главе государства стоит реально взглянуть на ситуацию и понять, что Крым очень важен для России.
"Это регион, где проживало и проживает подавляющие число русских и находится главная военная база Черноморского флота", — добавил он.
Сенатор подчеркнул, что Крым будет находиться в составе России вечно. Ранее Эрдоган заявил, что Турция не признает Крым в составе России и считает полуостров аннексированной территорией.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.