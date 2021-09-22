В Крыму оценили отказ стран признать выборы на полуострове

Михаил Малышев, глава избирательной комиссии Крыма, оценил отказ некоторых стран признать итоги выборов в Государственную Думу на территории полуострова. Он заявил, что все подобные заявления не имеют для жителей Крыма принципиального значения. Его слова передает РИА Новости.
Как заявил Малышев, самое главное то, что результаты выборов на территории Крыма признали в России.
«Это заранее заготовленная программа вне зависимости от того, насколько эти выборы легитимны. Двойной стандарт, который существует в отношении Крыма и уже теперь всей страны, всей России. Все это звенья одной цепи. Эти инсинуации не имеют никакого принципиального значения», — заключил глава избирательной комиссии.
Ранее Сергей Цеков, сенатор от Крыма, заявил, что Турция проявила неуважение к России, когда отказалась признать выборы на территории Крыма.
О том, что Турция отказывается признавать законность российских выборов в Государственную Думу, которые были проведены в Крыму, стало известно 21 сентября. МИД страны сообщил, что Анкара не признает незаконную аннексию Крыма и продолжает поддерживать территориальную целостность Украины.
Официальные итоги выборов ЦИК планирует подвести в пятницу.