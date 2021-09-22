В Крыму оценили отказ стран признать выборы на полуострове

Михаил Малышев, глава избирательной комиссии Крыма, оценил отказ некоторых стран признать итоги выборов в Государственную Думу на территории полуострова. Он заявил, что все подобные заявления не имеют для жителей Крыма принципиального значения. Его слова передает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как заявил Малышев, самое главное то, что результаты выборов на территории Крыма признали в России.

«Это заранее заготовленная программа вне зависимости от того, насколько эти выборы легитимны. Двойной стандарт, который существует в отношении Крыма и уже теперь всей страны, всей России. Все это звенья одной цепи. Эти инсинуации не имеют никакого принципиального значения», — заключил глава избирательной комиссии.

Ранее Сергей Цеков, сенатор от Крыма, заявил, что Турция проявила неуважение к России, когда отказалась признать выборы на территории Крыма.

О том, что Турция отказывается признавать законность российских выборов в Государственную Думу, которые были проведены в Крыму, стало известно 21 сентября. МИД страны сообщил, что Анкара не признает незаконную аннексию Крыма и продолжает поддерживать территориальную целостность Украины.