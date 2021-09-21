«Проба на прочность». Зачем Британии новый скандал по делу Скрипалей

Лондон во вторник вновь вспомнил об инциденте с якобы имевшим местом отравлением «Новичком» перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери. Там заявили, что Петрову и Боширову провести эту операцию помогал третий агент ГРУ. Впрочем, никаких доказательств этого опять не предъявлено. Решение Британии реанимировать старый скандал преследует сразу несколько внутренних и внешнеполитических целей, считают эксперты.

Фото: Metropolitan Police Metropolitan Police

«Как вы знаете, нам удалось идентифицировать еще одного подозреваемого по делу, касающемуся отравлений в Солсбери, – объявил во вторник премьер-министр Соединенного королевства Борис Джонсон. – Этого человека зовут Денис Сергеев. Хочу сказать по этому поводу лишь то, что, по нашему мнению, все подозреваемые должны быть выданы и предстать перед правосудием».

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До этого момента под «всеми подозреваемыми» подразумевались два человека, чьи имена на слуху ровно три года – Александр Петров (он же Александр Мишкин) и Руслан Боширов (он же Анатолий Чепига), которых Лондон называет агентами ГРУ и исполнителями покушения на бывшего сотрудника той же спецслужбы, перебежчика Сергея Скрипаля. Но во вторник Скотленд-Ярд предъявил миру третьего фигуранта – Дениса Сергеева (он же Сергей Федотов).

В пресс-релизе британской полиции говорится, что у сотрудников контртеррористического отдела Скотленд-Ярда есть «достаточно доказательств» вины Сергеева-Федотова. Английские сыщики предъявили обвинения по четырем пунктам: заговор с целью убийства, покушение на убийство, причинение тяжких телесных повреждений, а также ношение и использование химического оружия. Полиция выдала ордер на арест третьего подозреваемого, после чего премьер Джонсон и потребовал от Москвы выдать сразу всех.

По версии следствия, Сергеев якобы прибыл в Великобританию 2 марта 2018 года, за четыре часа до прилета Петрова и Боширова. В гостинице, где он остановился, не нашли следов нервно-паралитического вещества «Новичок» (которым, как заявляет британская сторона был отравлен Скрипаль и его дочь Юлия). Но, утверждают в Скотленд-Ярде, есть доказательства, которые «позволяют предположить, что Сергеев неоднократно встречался с Петровым и Бошировым в центре Лондона» на выходных. Он вылетел из Великобритании 4 марта, и позднее в этот же день в городе Солсбери были отравлены Скрипали, считают британские правоохранители.

Detectives investigating the 2018 Salisbury Novichok attack identify third suspect.



Evidence shows Sergey Fedotov is an alias for Denis Sergeev (Russian GRU)



He is charged with conspiracy to murder, attempted murder, grievous bodily harm, possession & use of a chemical weapon. pic.twitter.com/d9Ef3lzfTn— Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 21, 2021 Скотленд-Ярд утверждает, что «были найдены доказательства, позволяющие предположить, что Петров, Боширов и Федотов (Сергеев) ранее работали вместе на ГРУ в рамках операций за пределами России». Но, как признал глава отдела полиции Великобритании по борьбе с преступностью и терроризмом Ник Прайс, ордер на арест вкупе с запросом, поданным в Интерпол, вряд ли возымеют действие – ведь Конституция России не допускает выдачу граждан страны.

Об этом же британским властям напомнили и в российском посольстве в Лондоне. При этом, как заявили в МИД России, Москва по-прежнему готова сотрудничать с Британией по линии правоохранительных органов по делу об инциденте в Солсбери. Что касается фактической стороны дела, то в российском посольстве скептически оценили заявление Скотленд-Ярда.

«Попытка представить информацию о прибытии и выезде некоего лица с территории Великобритании в те или иные дни марта 2018 года в качестве «вновь открывшегося обстоятельства» выглядит смехотворно», – цитировал ТАСС заявление дипломатов.

Дело в том, что британская сторона, как и три года назад, назад не удосужилась предъявить убедительных доказательств причастности Москвы к этому инциденту. В прошлом году посольство России в Великобритании заявляло, что общественность так и не получила соответствующих улик. Более того, Лондон оставил без ответа более 80 дипломатических нот, которые касаются нескольких откровенных странностей и несостыковок в деле Скрипалей.

Заметим, что сообщения о некоем «агенте ГРУ Сергееве» появились задолго до официальных заявлений Скотленд-Ярда и премьер-министра Джонсона – в публикациях лондонской The Telegraph и других английских изданий. Утверждалось, что «третий фигурант дела Скрипалей» не уехал из Великобритании. Также в 2019 году Болгария назвала Сергеева в числе причастных к отравлению оружейного магната Емельяна Гебрева. Но ни тогда, ни сейчас весомых доказательств мир не увидел.

Зато синхронно с реанимацией дела Скрипалей Запад решил вспомнить о еще одном давнем деле – гибели бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Во вторник Страсбургский суд заявил об «ответственности» Москвы за отравление бывшего сотрудника разведслужб веществом полоний-210.

«Дело Скрипалей как под копирку списано с дела Литвиненко. Это очередной повод дискредитировать нашу страну в глазах мирового сообщества и ничего более», – отметил депутат Госдумы Андрей Луговой, которого британская сторона пыталась привлечь в качестве обвиняемого по делу Литвиненко.

Но, отметил собеседник, английские сыщики забывают собственную классику – а именно то, из какого принципа исходил Шерлок Холмс. Российский депутат напомнил:

«Нельзя теоретизировать, прежде чем появятся факты. Неизбежно начинаешь подстраивать факты под свою теорию».