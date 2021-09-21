«Проба на прочность». Зачем Британии новый скандал по делу Скрипалей

Лондон во вторник вновь вспомнил об инциденте с якобы имевшим местом отравлением «Новичком» перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери. Там заявили, что Петрову и Боширову провести эту операцию помогал третий агент ГРУ. Впрочем, никаких доказательств этого опять не предъявлено. Решение Британии реанимировать старый скандал преследует сразу несколько внутренних и внешнеполитических целей, считают эксперты.
«Как вы знаете, нам удалось идентифицировать еще одного подозреваемого по делу, касающемуся отравлений в Солсбери, – объявил во вторник премьер-министр Соединенного королевства Борис Джонсон. – Этого человека зовут Денис Сергеев. Хочу сказать по этому поводу лишь то, что, по нашему мнению, все подозреваемые должны быть выданы и предстать перед правосудием».
До этого момента под «всеми подозреваемыми» подразумевались два человека, чьи имена на слуху ровно три года – Александр Петров (он же Александр Мишкин) и Руслан Боширов (он же Анатолий Чепига), которых Лондон называет агентами ГРУ и исполнителями покушения на бывшего сотрудника той же спецслужбы, перебежчика Сергея Скрипаля. Но во вторник Скотленд-Ярд предъявил миру третьего фигуранта – Дениса Сергеева (он же Сергей Федотов).
В пресс-релизе британской полиции говорится, что у сотрудников контртеррористического отдела Скотленд-Ярда есть «достаточно доказательств» вины Сергеева-Федотова. Английские сыщики предъявили обвинения по четырем пунктам: заговор с целью убийства, покушение на убийство, причинение тяжких телесных повреждений, а также ношение и использование химического оружия. Полиция выдала ордер на арест третьего подозреваемого, после чего премьер Джонсон и потребовал от Москвы выдать сразу всех.
По версии следствия, Сергеев якобы прибыл в Великобританию 2 марта 2018 года, за четыре часа до прилета Петрова и Боширова. В гостинице, где он остановился, не нашли следов нервно-паралитического вещества «Новичок» (которым, как заявляет британская сторона был отравлен Скрипаль и его дочь Юлия). Но, утверждают в Скотленд-Ярде, есть доказательства, которые «позволяют предположить, что Сергеев неоднократно встречался с Петровым и Бошировым в центре Лондона» на выходных. Он вылетел из Великобритании 4 марта, и позднее в этот же день в городе Солсбери были отравлены Скрипали, считают британские правоохранители.
Об этом же британским властям напомнили и в российском посольстве в Лондоне. При этом, как заявили в МИД России, Москва по-прежнему готова сотрудничать с Британией по линии правоохранительных органов по делу об инциденте в Солсбери. Что касается фактической стороны дела, то в российском посольстве скептически оценили заявление Скотленд-Ярда.
«Попытка представить информацию о прибытии и выезде некоего лица с территории Великобритании в те или иные дни марта 2018 года в качестве «вновь открывшегося обстоятельства» выглядит смехотворно», – цитировал ТАСС заявление дипломатов.
Дело в том, что британская сторона, как и три года назад, назад не удосужилась предъявить убедительных доказательств причастности Москвы к этому инциденту. В прошлом году посольство России в Великобритании заявляло, что общественность так и не получила соответствующих улик. Более того, Лондон оставил без ответа более 80 дипломатических нот, которые касаются нескольких откровенных странностей и несостыковок в деле Скрипалей.
Заметим, что сообщения о некоем «агенте ГРУ Сергееве» появились задолго до официальных заявлений Скотленд-Ярда и премьер-министра Джонсона – в публикациях лондонской The Telegraph и других английских изданий. Утверждалось, что «третий фигурант дела Скрипалей» не уехал из Великобритании. Также в 2019 году Болгария назвала Сергеева в числе причастных к отравлению оружейного магната Емельяна Гебрева. Но ни тогда, ни сейчас весомых доказательств мир не увидел.
Зато синхронно с реанимацией дела Скрипалей Запад решил вспомнить о еще одном давнем деле – гибели бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Во вторник Страсбургский суд заявил об «ответственности» Москвы за отравление бывшего сотрудника разведслужб веществом полоний-210.
«Дело Скрипалей как под копирку списано с дела Литвиненко. Это очередной повод дискредитировать нашу страну в глазах мирового сообщества и ничего более», – отметил депутат Госдумы Андрей Луговой, которого британская сторона пыталась привлечь в качестве обвиняемого по делу Литвиненко.
Но, отметил собеседник, английские сыщики забывают собственную классику – а именно то, из какого принципа исходил Шерлок Холмс. Российский депутат напомнил:
«Нельзя теоретизировать, прежде чем появятся факты. Неизбежно начинаешь подстраивать факты под свою теорию».