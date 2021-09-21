Обсуждение принадлежности Крыма в рамках Генеральной ассамблеи ООН бесполезно. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя .

Комментируя повестку украинской делегации в ходе Генассамблеи он отметил, что вопрос Донбасса является внутренним вопросом Украины.

"С Донбассом надо разобраться внутри страны, а Крым обсуждать бесполезно", - подчеркнул Небензя.

Постпред также обратил внимание на то, что Крым и Донбасс остались по сути единственными темами, которыми Украина располагает в настоящий момент для дискуссии на международных дипломатических площадках.