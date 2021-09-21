Опубликовано распределение мест в новой Госдуме

В новом созыве Государственной думы «Единой России» достались 324 депутатских мандата, сообщили в ЦИК.

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КПРФ получила 57 мест, «Справедливая Россия – за правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центризбирком.

Напомним, по ЦИК публиковал результаты обработки 100 процентов протоколов УИК. С 49,82% голосов лидирует «Единая Россия», второе место досталось КПРФ – 18,93%, на третьей строчке ЛДПР с 7,55%. Также пятипроцентный барьер удалось преодолеть партиям «Справедливая Россия - За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).

Также ЕР сохраняет первенство в 199 одномандатных округах. КПРФ удалось вырваться вперед в девяти округах, «Справедливой России – За правду» – в восьми. От ЛДПР, «Родины», «Гражданской платформы» и Партии Роста в Госдуму, предварительно, проходит по одному представителю из одномандатных округов.