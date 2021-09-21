Россия выдвинула Турции ультиматум по Сирии

Президенту Турции Реджеп Тайип Эрдоган следует вывести свои войска с территории Сирии. В ином случае сирийская и российская армии будут вынуждены начать штурм регионов, находящихся под контролем турецкой армии, сообщает издание Al Monitor.

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Начало штурма южных районов провинции Идлиб, по данным СМИ, может говорить о том, что Эрдогану выдвинуто условие, при котором турецкие войска должны покинуть территорию Сирии.

Как пишет издание, турецкому президенту нужно будет сделать выбор, поскольку противостояние с Россией повлечет крупные потери, а вывод войск из Сирии существенно ослабит позиции государства в регионе.

По неофициальной информации, с начала сентября Турция лишилась семерых солдат в Сирии, многие были ранены.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы США могут покинуть Сирию до окончания срока правления американского президента Джо Байдена в 2024 году. Противостояние террористам сведется к нанесению ударов беспилотниками и захватам отдельных боевиков. Об этом Lenta.ru заявил эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов.

«США встанут на защиту своих интересов в Сирии не при помощи военных, а через дипломатические инструменты. Противостояние террористам сведется к ударам беспилотниками и захватом некоторых боевиков», — предположил он.