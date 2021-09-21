Захарова высмеяла потерю латвийскими военными беспилотника

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поиронизировала в своём в Telegram-канале над тем, что латвийская армия потеряла беспилотный летательный аппарат во время учений. Военные попросили местных жителей помочь им в поисках техники.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вдруг кто нашёл беспилотник вооруженных сил Латвии — отзовитесь, — написала Захарова.

Беспилотник пропал в ходе манёвров Namejs 2021, которые проходят по всей Латвии. В них участвуют около 10 тысяч военнослужащих.

По данным Национальных вооружённых сил Латвии, БПЛА мог приземлиться в регионе Латгалия, между городами Резекне и Гулбене. Более точно указать местонахождение беспилотника военные не могут, поскольку от него перестал поступать сигнал.