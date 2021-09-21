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Захарова высмеяла потерю латвийскими военными беспилотника

News.ruиещё 2
31 минуту назад

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поиронизировала в своём в Telegram-канале над тем, что латвийская армия потеряла беспилотный летательный аппарат во время учений. Военные попросили местных жителей помочь им в поисках техники.

Захарова высмеяла потерю латвийскими военными беспилотника
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru

Вдруг кто нашёл беспилотник вооруженных сил Латвии — отзовитесь, — написала Захарова.

Беспилотник пропал в ходе манёвров Namejs 2021, которые проходят по всей Латвии. В них участвуют около 10 тысяч военнослужащих.

По данным Национальных вооружённых сил Латвии, БПЛА мог приземлиться в регионе Латгалия, между городами Резекне и Гулбене. Более точно указать местонахождение беспилотника военные не могут, поскольку от него перестал поступать сигнал.

Ранее сообщалось, что в США произошёл курьёзный случай с участием беспилотника. Аппарат по ошибке сбросил во дворе школы пакет, предназначавшийся заключённым одной из тюрем. В посылке были марихуана, табак, зажигалка и три сотовых телефона.

Политика,Мария Захарова,МИД,
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