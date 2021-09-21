ЕСПЧ назвал Россию ответственной за смерть Литвиненко

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Согласно постановлению суда, Россия несет ответственность за убийство Литвиненко, сообщает BBC. В ходе расследования преступления российские власти не предоставили достаточных доказательств о непричастности к смерти бывшего офицера ФСБ в Великобритании. Россия не провела эффективного расследования и не обеспечила привлечения к ответственности Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна. Этих людей британские следователи назвали исполнителями убийства.

Россия, отмечается в постановлении, должна возместить судебные издержки в размере 22,5 тыс. евро.

Бежавший в Великобританию экс-офицер ФСБ Александр Литвиненко скончался в Лондоне от отравления полонием в 2006 году. Общественное расследование в Великобритании, проведенное в 2016 году, заявляло, что к его убийству были причастные российские власти.