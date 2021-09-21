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ЕСПЧ назвал Россию ответственной за смерть Литвиненко

BFM.RUиещё 7
1 час назад

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить более 100 тыс. евро компенсации супруге экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко Марине Картер.

ЕСПЧ назвал Россию ответственной за смерть Литвиненко
Фото: ReutersReuters

Согласно постановлению суда, Россия несет ответственность за убийство Литвиненко, сообщает BBC. В ходе расследования преступления российские власти не предоставили достаточных доказательств о непричастности к смерти бывшего офицера ФСБ в Великобритании. Россия не провела эффективного расследования и не обеспечила привлечения к ответственности Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна. Этих людей британские следователи назвали исполнителями убийства.

Россия, отмечается в постановлении, должна возместить судебные издержки в размере 22,5 тыс. евро.

Бежавший в Великобританию экс-офицер ФСБ Александр Литвиненко скончался в Лондоне от отравления полонием в 2006 году. Общественное расследование в Великобритании, проведенное в 2016 году, заявляло, что к его убийству были причастные российские власти.

В Москве отрицают какую-либо причастность к его смерти.

Политика,Дмитрий Ковтун,Андрей Луговой,Александр Литвиненко,ЕСПЧ,ФСБ,
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