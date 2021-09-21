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Россия ожидает объяснений по поводу кибератак из США во время выборов в Госдуму

Елена Прошина
16 минут назад

Москва рассчитывает, что Вашингтон предоставит объяснения относительно кибератак с американской территории, которые были зафиксированы во время выборов депутатов Госдумы, говорится в заявлении посольства РФ в США в Facebook.

Россия заявила о массовых кибератаках на ЦИК из США
Фото: ТАССТАСС

Там отметили, что выборы в России прошли «в полном соответствии с положениями внутреннего законодательства и нормами международного права». При этом обвинения США в якобы «несвободных и непрозрачных» выборах в посольстве назвали «голословными».

«Любые инсинуации об обратном недопустимы. Какие-либо недочеты не повлияли на общий ход голосования и не могут сказаться на итогах избирательной кампании», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ходе нынешних выборов Центризбирком России столкнулся с «беспрецедентным количеством кибератак», 50 процентов из которых исходили с территории США.

«Хотелось бы получить от американской стороны исчерпывающие разъяснения на этот счет», — подчеркивается в заявлении.

В посольстве РФ в США считают, что цель взломов - дискредитация избирательной системы РФ.

Как сообщил ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, выборы в Госдуму России прошли в условиях, «не способствовавших свободной и честной процедуре» голосования.

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев напомни, что оснований для реальных претензий в адрес избирательной системы РФ нет.

Политика,Нед Прайс,Константин Косачев,Центризбирком России,Совет Федерации,Госдума,Госдеп США,
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