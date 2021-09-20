Дина Аверина рассказала о разговоре с Путиным в Кремле

«Путина мы видели ещё перед чемпионатом мира в 2019 году. Он приходил к нам и Ирине Александровне в «Лужники». Видела его второй раз, пообщались. Он спрашивал, как и что. Сказал: «Вот это несправедливо. Шесть минут стояла и ждала оценку. Такого же у вас не бывает. Обычно две минуты — и выставляют оценку». Говорю ему: «Да, вы уже всё знаете». Даже автограф у него попросила. Он расписался на медали. Не просил ли он автограф? Нет. А зачем?