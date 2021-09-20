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Дина Аверина рассказала о разговоре с Владимиром Путиным в Кремле

Чемпионат.com
41 минуту назад

Серебряный призёр Олимпийских игр в Токио «художница» Дина Аверина поделилась подробностями разговора с президентом России Владимиром Путиным на встрече с олимпийцами в Кремле.

Дина Аверина рассказала о разговоре с Путиным в Кремле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Путина мы видели ещё перед чемпионатом мира в 2019 году. Он приходил к нам и Ирине Александровне в «Лужники». Видела его второй раз, пообщались. Он спрашивал, как и что. Сказал: «Вот это несправедливо. Шесть минут стояла и ждала оценку. Такого же у вас не бывает. Обычно две минуты — и выставляют оценку». Говорю ему: «Да, вы уже всё знаете». Даже автограф у него попросила. Он расписался на медали. Не просил ли он автограф? Нет. А зачем?

У меня было волнение, когда я произносила речь. Спросила: «Можно мне сказать пару слов?» Он ответил: «Да, конечно, проходите». Я начинаю произносить речь, и у меня ноги так начали дрожать. Это первый раз. Стою и думаю: «Главное — не упасть! Главное — не упасть!» Было более волнительно, чем на Олимпиаде. Слава богу, что речь произнесла до конца. Потом еле-еле иду и сразу села», — сказала Аверина на YouTube-канале ПФК ЦСКА.

Политика,Дина Аверина,Владимир Путин,ЦСКА,
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