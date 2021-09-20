Памфилова: это самая сложная избирательная кампания в моей карьере

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова призналась, что нынешняя избирательная кампания стала для нее самой сложной из всех. Среди факторов, усложнивших процесс голосования, - пандемия COVID-19, передает РИА «Новости».

Фото: Рамблер Рамблер

«Я вам признаюсь честно, никогда не было такой сложной кампании, по крайней мере, пока я работаю, самой сложной показалась», - сказала руководитель Центризбиркома во время видеоконференцсвязи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По признанию Памфиловой, прошедшая компания кардинально отличается от кампании 2016 года. Она проходит в период пандемии, и «это само по себе уже непросто».