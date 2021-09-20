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Памфилова: это самая сложная избирательная кампания в моей карьере

Майк Габриелян
56 минут назад

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова призналась, что нынешняя избирательная кампания стала для нее самой сложной из всех. Среди факторов, усложнивших процесс голосования, - пандемия COVID-19, передает РИА «Новости».

Памфилова: это самая сложная избирательная кампания в моей карьере
Фото: РамблерРамблер

«Я вам признаюсь честно, никогда не было такой сложной кампании, по крайней мере, пока я работаю, самой сложной показалась», - сказала руководитель Центризбиркома во время видеоконференцсвязи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По признанию Памфиловой, прошедшая компания кардинально отличается от кампании 2016 года. Она проходит в период пандемии, и «это само по себе уже непросто».

Ранее эксперты обсудили влияние пандемии на плебисциты во всем мире. Из-за COVID-19 многие страны стали расширять возможности голосования. По этому пути пошла и Россия, введя электронное голосование и многодневный формат. Опросы показывали, что эти новшества не снизили легитимности результатов.

Политика,Элла Памфилова,Владимир Путин,Центризбирком России,РИА Новости,
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