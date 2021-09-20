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Матвиенко: попытка "друзей" России объявить выборы нелегитимными сорвалась

Майк Габриелян
1 час назад

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что «друзьям» России не удалось вмешаться в ход думских выборов и заранее объявить их нелегитимными. Об этом сообщает РИА «Новости».

Матвиенко обвинила "друзей" России в попытке объявить выборы нелегитимными
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Очень большое желание "друзей" России было подготовить общественное мнение, чтобы признать выборы нелегитимными. Но ничего у них не получилось», - заявила Матвиенко.

По ее словам, легитимность выборов в России определяют только граждане страны, участники выборов, институты гражданского общества, политические партии.

«Все они признали выборы легитимными и прозрачными», - сказала спикер Совфеда.

По словам Матвиенко, России пришлось столкнуться с многочисленными фактами попыток вмешательства в выборы и внутренние дела страны. Злоумышленники предприняли множество кибератак на сайт Центризбиркома и сайт электронного голосования. Абсолютное большинство атак осуществлялось с зарубежных серверов, но недоброжелатели не смогли повлиять на ход голосования.

Матвиенко подчеркнула, что Россия открыта для международных наблюдателей и россиянам «нечего скрывать».

Ранее сообщалось, что иностранные наблюдатели заявили, что выборы в России были прозрачными и соответствовали законодательству.

Политика,Валентина Матвиенко,Центризбирком России,Совет Федерации,
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