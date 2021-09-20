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"Яблоко" заявило на намерении обжаловать результаты выборов

Майк Габриелян
35 минут назад

Лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков заявил, что обжалует результаты выборов в Госдуму. По его мнению, процесс народного волеизъявления отличался «высочайшим уровнем фальсификации», а во время голосования были нарушения «всех видов». Политика цитирует РИА «Новости».

"Яблоко" заявило на намерении обжаловать результаты выборов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы будем обжаловать результаты, будем бороться за каждый голос, но сейчас понятно, что перемены, к которым мы стремились, не случились, это очевидно», - сказал Рыбаков.

Он подчеркнул, что не согласен с результатами голосования, однако видит в выборах и позитивный момент: была заложена основа для партии и команды.

По мнению Рыбакова, «статистика ЦИК» показала, что у «Яблока» сотни тысяч приверженцев, «но на самом деле – их миллионы».

«Все эти люди смогли увидеть, какое будущее их ждет вместе с партией "Яблоко"», – заявил Рыбаков. Политик пообещал «продолжить работу во имя свободного будущего нашей страны».

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что выборы состоялись. Недействительными признаны 25 тысяч 830 бюллетеней - это незначительный результат в масштабах страны.

Политика,Николай Рыбаков,Элла Памфилова,Центризбирком России,Партия "Яблоко",Госдума,РИА Новости,
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