"Яблоко" заявило на намерении обжаловать результаты выборов

Лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков заявил, что обжалует результаты выборов в Госдуму. По его мнению, процесс народного волеизъявления отличался «высочайшим уровнем фальсификации», а во время голосования были нарушения «всех видов». Политика цитирует РИА «Новости».
«Мы будем обжаловать результаты, будем бороться за каждый голос, но сейчас понятно, что перемены, к которым мы стремились, не случились, это очевидно», - сказал Рыбаков.
Он подчеркнул, что не согласен с результатами голосования, однако видит в выборах и позитивный момент: была заложена основа для партии и команды.
По мнению Рыбакова, «статистика ЦИК» показала, что у «Яблока» сотни тысяч приверженцев, «но на самом деле – их миллионы».
«Все эти люди смогли увидеть, какое будущее их ждет вместе с партией "Яблоко"», – заявил Рыбаков. Политик пообещал «продолжить работу во имя свободного будущего нашей страны».
Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что выборы состоялись. Недействительными признаны 25 тысяч 830 бюллетеней - это незначительный результат в масштабах страны.