ЦИК огласила данные подсчета 99% протоколов на выборах в Госдуму

ЦИК РФ огласил предварительные итоги выборов в Госдуму после обработки почти 100% протоколов.

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На этот момент члены комиссии обработали 99,84% протоколов, сообщает РИА «Новости».

«Единая Россия» лидирует с 49,83% голосов, КПРФ идет на втором месте с 18,94%, ЛДПР – на третьем с 7,52%.

Помимо этих партий в Госдуму проходят «Справедливая Россия — за правду» (7,47%), и «Новые люди» (5,33%).

Также стало известно, что «Единая Россия» выигрывает в 198 одномандатных округах, КПРФ — в 9, «Справедливая Россия — за правду» — в 8.