ЦИК огласила данные подсчета 99% протоколов на выборах в Госдуму

На этот момент члены комиссии обработали 99,84% протоколов, сообщает РИА «Новости».
«Единая Россия» лидирует с 49,83% голосов, КПРФ идет на втором месте с 18,94%, ЛДПР – на третьем с 7,52%.
Помимо этих партий в Госдуму проходят «Справедливая Россия — за правду» (7,47%), и «Новые люди» (5,33%).
Также стало известно, что «Единая Россия» выигрывает в 198 одномандатных округах, КПРФ — в 9, «Справедливая Россия — за правду» — в 8.
Ранее сообщалось, что делегация ПАСЕ оценила организацию парламентских выборов в России. Наблюдатели заявили, что голосование прошло «гладко», хотя отдельные политические силы выразили «озабоченность».