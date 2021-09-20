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ЦИК огласила данные подсчета 99% протоколов на выборах в Госдуму

Майк Габриелян
45 минут назад

ЦИК РФ огласил предварительные итоги выборов в Госдуму после обработки почти 100% протоколов.

ЦИК огласила данные подсчета 99% протоколов на выборах в Госдуму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На этот момент члены комиссии обработали 99,84% протоколов, сообщает РИА «Новости».

«Единая Россия» лидирует с 49,83% голосов, КПРФ идет на втором месте с 18,94%, ЛДПР – на третьем с 7,52%.

Помимо этих партий в Госдуму проходят «Справедливая Россия — за правду» (7,47%), и «Новые люди» (5,33%).

Также стало известно, что «Единая Россия» выигрывает в 198 одномандатных округах, КПРФ — в 9, «Справедливая Россия — за правду» — в 8.

Ранее сообщалось, что делегация ПАСЕ оценила организацию парламентских выборов в России. Наблюдатели заявили, что голосование прошло «гладко», хотя отдельные политические силы выразили «озабоченность».

Политика,КПРФ,ЛДПР,Справедливая Россия,Центризбирком России,Единая Россия,Госдума,РИА Новости,
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